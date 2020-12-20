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  • 20:31,  20 декабря 2020
Фигурное катание
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«Как так-то? Пойду в церковь»: Ягудин — о свадьбе Авербуха с Арзамасовой

&#171;Как так-то? Пойду в церковь&#187;: Ягудин &#8212; о свадьбе Авербуха с Арзамасовой
Алексей Ягудин, ледовое шоу "Ромео и Джульетта". Фото: Ирина Красько/Nevasport

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что хореограф Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.

На своей странице в «Инстаграме» Авербух опубликовал видео с церемонии бракосочетания. Ягудин оставил комментарий под публикацией.

«Как так-то??? Что???? Где???? Кто??? Когда??? Я пойду в церковь креститься)))))» — написал Ягудин.

Напомним, об отношениях 47-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Пара не стала отрицать роман, но поначалу воздерживалась от подробностей. Затем Елизавета и Илья вместе посетили программу «Вечерний Ургант», где рассказали о своих отношениях.

Для Авербуха это второй брак. Ранее экс-фигурист был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой, у них есть 16-летний сын Мартин.

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