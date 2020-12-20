«Как так-то? Пойду в церковь»: Ягудин — о свадьбе Авербуха с Арзамасовой

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что хореограф Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.

На своей странице в «Инстаграме» Авербух опубликовал видео с церемонии бракосочетания. Ягудин оставил комментарий под публикацией.

«Как так-то??? Что???? Где???? Кто??? Когда??? Я пойду в церковь креститься)))))» — написал Ягудин.