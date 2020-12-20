Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление национальной команды в текущем сезоне.

«Я понимаю всю нынешнюю ситуацию изнутри и знаю, как велись все эти игры по приглашению других тренеров. Эту командочку надо целиком гнать пинком под одно место! Люди просто разваливали российский биатлон целых шесть лет, а теперь вернулись к власти», — заявил Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что именно нынешняя команда работала при Михаиле Прохорове, когда Россия оказалась в центре допингового скандала, от которого не может оправиться до сих пор. Драчев признался, что пребывает в шоке от происходящего в российском биатлоне.

Он также отметил, что ранее система подготовки спортсменов была одинаковой как на взрослом уровне, так и в юниорах. Сейчас же всё рухнуло, уверяет Драчев.

«Так хотело новое правление. Пусть теперь получают то, на что наработали», — сказал Драчев.

Напомним, на данный момент у руля СБР стоит Виктор Майгуров. Драчев оставил свой пост в июле 2020 года.