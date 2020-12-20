Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над Финляндией (5:1) в матче Кубка Первого канала.

Российские хоккеисты выиграли все матчи в рамках турнира и заняли первое место. Брагин отметил, что домашние соревнования добавляли ответственности.

«Всех игроков практически я знаю, хорошая и рабочая атмосфера, очень довольны победой. Посмотрели в деле наших кандидатов. Большинством игроков остались довольны. Ребята отдохнули, подготовились, потренировались», — сказал Брагин, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению тренера, к третьему матчу команда начала показывать такую игру, которую от нее хотят видеть. Брагин подчеркнул, что постоянно находится на связи с Игорем Ларионовым, а также пожелал удачи молодежной сборной России на МЧМ-2021.

«В клубах разные тактики, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Не все сразу перестроились, к третьей игре во многих моментах у нас получалось», — отметил специалист.

По словам Брагина, он испытывал волнение, однако мандража не было благодаря огромному опыту.