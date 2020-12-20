Российский пилот Даниил Квят тепло попрощался с командой «Альфа Таури», за которую выступал в минувшем сезоне. В 2021 году его место займет японец Юки Цунода, в то время как россиянин не будет соревноваться в Формуле-1.

«Я бы сказал, что стал членом этой команды с 2014 года. Я не выступал за неё на протяжении всех этих лет, но знаете, это что-то вроде особенных отношений. Это моя команда», — приводит слова Квята Nextgen-Auto.

Пилот отметил, что команда добилась большого прогресса, и сейчас она хороша во всем. В «Альфа Таури» нет по-настоящему слабых мест, она очень сильна с технической точки зрения, пояснил Квят.

«И, конечно, горжусь тем, что стал её частью в сезон, когда она впервые набрала больше 100 очков. Это важный шаг, но на этом нельзя останавливаться, чтобы оставаться конкурентоспособным в этом спорте, нужно постоянно работать. Желаю «Альфа Таури» всего наилучшего», — добавил российский пилот.

Стоит отметить, что «Альфа Таури», объявляя о подписании контракта с Юки Цунодой, вообще не упомянула Квята. Неизвестно, чем обусловлен такой поступок со стороны руководства коллектива.