Нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А. В матче против «Сассуоло» в 13-м туре чемпионата 21-летний форвард отличился спустя 6,2 секунды после стартового свистка.

Ранее рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил за «Пьяченцу» спустя 8 секунд после начала матча.

Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой «Милана» со счетом 2:1. Второй гол в составе победителей забил бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс.

У «Сассуоло» автором единственного гола стал Доменико Берарди, отличившийся на 89-й минуте встречи.

Набрав 31 очко в 13 турах, «Милан» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (23) идет на шестом месте.