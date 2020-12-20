Известный футбольный тренер Юрий Сёмин оценил работу фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

В прошлом выпуске Сёмин вошел в число участников жюри проекта.

«Алина потрясающе ведёт передачу! Происходит это по одной простой причине: Алина — великая спортсменка и сама проходила этот путь. Не сразу становятся выдающимися комментаторами, но она ведёт передачу искренне и со знанием дела», — сказал Сёмин, слова которого приводит Sport24.

По мнению футбольного специалиста, работа Загитовой не нравится тем людям, которые не знают, как добиваться успеха в спорте. Сёмин подчеркнул, что Алина добилась всего собственным трудом.

«Также я в восторге от её работы с Алексеем — это изумительная пара для «Ледникового периода», — добавил Сёмин.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. В этом году спортсменка сосредоточилась на работе в «Ледниковом периоде» и учебе в вузе.