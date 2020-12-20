Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала о своем отношении к Евгении Медведевой.

В историях своего «Инстаграма» Худайбердиева отвечала на вопросы подписчиков. Один из них звучал следующим образом: «Как вы относитесь к Евгении Медведевой?»

«Женя — очень сильный человек. Она никогда не сдается, не жалеет себя, никогда не жалуется и всегда мыслит в ключе «я все равно все смогу». Как мне кажется, Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей, поэтому Евгению я уважаю», — написала в ответ Худайбердиева.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финала Гран-при. На Олимпиаде-2018 Евгения завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах.

В текущем сезоне Медведева не принимала участие в соревнованиях, так как сначала восстанавливалась от травмы спины, затем переболела коронавирусом.