Тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с Валерием Польховским назвал имена спортсменов, которые точно войдут в команду на январские этапы Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), без дальнейшего отбора в мужскую команду включены восемь спортсменов. У мужчин это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, у женщин — Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В команде остается шесть вакантных мест — по три у мужчин и женщин. Спортсмены будут отобраны согласно критериям отбора. Это будут биатлонисты, которые успешно выступят на «Ижевской винтовке»: лидеры рейтинга Кубка России по итогам этого старта, а также спортсмены с наибольшим количеством очков в двух спринтах и индивидуальной гонке. Третьего спортсмена будут определять тренерским решением.