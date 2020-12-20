Известный футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о том, стоит ли олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой возвращаться в большой спорт.

«Она взрослый человек, сама выберет, по какому пути пойти. Мне бы хотелось, чтобы она ещё выступала, потому что это очень красиво и привлекает к фигурному катанию большое количество людей», — сказал Сёмин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Загитова на данный момент выступает в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале. В прошлом выпуске Сёмин вошел в состав жюри.

С декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. При этом спортсменка продолжает тренировки в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.