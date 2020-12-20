Российский биатлонист Евгений Гараничев сообщил, что повредил инвентарь в результате падения в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Я упал, сломал крюк, который держит винтовку, уходя в нижнюю часть плеча, в район подмышки. Придя на последнюю стойку, сначала думал, что все нормально. Затем изготовился и понимаю, что у меня винтовка смотрит вниз», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Биатлонист пояснил, что из-за этого пришлось дополнительно прижимать винтовку к себе и удерживать нестандартным способом. По словам Евгения, именно поэтому он промахнулся первым выстрелом, однако потом смог собраться и закрыть остальные мишени.

Напомним, Гараничев занял 20-е место, первым стал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.