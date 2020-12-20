Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила подарки от поклонников из Китая.

«Спасибо моим болельщикам из Китая, что даже не смотря на такую непростую ситуацию в мире, они продолжают меня поддерживать. Никогда не забуду прошлогоднюю поездку в Чунцин», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме» и показала фото подарков.

Напомним, ранее Ренат Лайшев, директор Центра спорта и образования «Самбо-70», сообщил, что Щербакова готовится к чемпионату России. В ноябре фигуристка заболела воспалением легким, в связи с чем была вынуждена пропустить российский этап Гран-при Rostelecom Cup.

Чемпионат России-2021 будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря 2020 года. Ранее Щербакова два года подряд завоевывала золотые медали турнира.