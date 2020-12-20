Российский биатлонист Евгений Гараничев получил повреждение в результате падения в масс-старте, который состоялся в Хохфильцене (Австрия) в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Из-за падения Гараничев повредил крюк на винтовке, поэтому при стрельбе на последнем рубеже был вынужден удерживать ее нестандартным способом. В результате Евгений допустил промах — единственный за всю гонку.

Спортсмен признался, что падение получилось болезненным.

«Я жестко упал, даже сейчас еще больно, похоже, там был лед, я содрал кожу в районе бедра, его теперь жжет», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Биатлонист объяснил, что на трассе есть довольно крутой поворот, где все идут плугом. Из-за этого трасса разбилась, и лыжа пошла влево, сказал Евгений.