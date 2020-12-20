«Следующая станция — роддом»: Ягудин эмоционально отреагировал на свадьбу Авербуха

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что хореограф Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.

На своей странице в «Инстаграме» Ягудин сделал репост видео из аккаунта Авербуха и эмоционально прокомментировал событие.

«А такое было спокойное воскресенье и на тебе… самое яркое событие 2020, просто огонь. А вы не TikTok снимаете?????? Ещё я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция-роддом. Короче, главное, держитесь за руки!!» — написал Ягудин.

«Так, стоп игра!!!! Так вы оба сказали ДА или …..как…??? Чем репетиция то закончилась??? Ты просто обещал мне главную роль!!!! а почему не соблюдаете дистанцию в 1,5м???» — пошутил Алексей.

Напомним, об отношениях 47-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Пара не стала отрицать роман, но поначалу воздерживалась от подробностей. Затем Елизавета и Илья вместе посетили программу «Вечерний Ургант», где рассказали о своих отношениях.