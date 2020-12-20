Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил, какой футболист, по его мнению, стал лучшим в России в 2020 году.

Федун принял участие в голосовании издания «Спорт-Экспресс», результаты которого станут известны в полночь с 20 на 21 декабря.

На первое место Федун поставил полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. Также в пятерку лучших вошли Георгий Джикия, Александр Соболев, Александр Максименко (все — «Спартак») и Антон Миранчук («Локомотив»).

Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте турнирной таблицы, набрав 25 очков по итогам 19 тура. Красно-белые уступают ЦСКА (37) и «Зениту» (41).