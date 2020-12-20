Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов упрочил свое преимущество над норвежцем Йоханнесом Клэбо в общем зачете Кубка мира.

В воскресенье, 20 декабря, Большунов и Глеб Ретивых выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Теперь в активе Александра 512 очков, он опережает идущего вторым Клэбо (296) на 216 очков. На третье место вышел итальянский спринтер Федерико Пеллегрино (270). В топ-5 сейчас также входят британец Эндрю Янг (261) и норвежец Эмиль Иверсен (219).

Россиянин Андрей Мельниченко (214) занимает шестое место, Глеб Ретивых (167) — девятое, Алексей Червоткин (157) — десятое, Иван Якимушкин (155) — одиннадцатое, Евгений Белов (153) — двенадцатое.

Напомним, этап в Дрездене стал заключительным в 2020 году. После него российские лыжники отправятся на сборы в Европе, затем команда воссоединится на «Тур де Ски».