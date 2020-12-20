Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун показала, как российская фигуристка Алина Загитова нянчится с ее годовалым сыном Львом.

Напомним, Мамун замужем за пловцом Александром Сухоруковым, их первенец Лев появился на свет в октябре 2019 года.

Мамун и Загитова встретились на хоккейном матче между сборными России и Финляндии, который состоялся в рамках Кубка Первого канала в Москве. На своей странице в «Инстаграме» гимнастка опубликовала фото своего сына с Загитовой.

«Ну, лучше няню точно не найти!» — написала Мамун.

Ранее Загитова посетила матч Россия — Чехия и поделилась впечатлениями. По словам фигуристки, она получила невероятное удовольствие от просмотра хоккея.