Известный футбольный тренер Юрий Сёмин сообщил, что следит за фигурным катанием. Специалист входил в состав жюри в предыдущем выпуске телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

«Слежу за всеми видами спорта. По фигурному катанию люблю большие международные соревнования и чемпионат России. Знаю давно и Татьяну Анатольевну, так как она у нас на «Локомотиве» была и работала в нашем дворце», — приводит слова Сёмина Sport24.

Сёмин отметил, что в последнее время также следил за соперничеством Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а сейчас в фигурном катании появились и другие молодые и талантливые спортсменки.

«Импонирует ли мне как тренеру работа Этери Тутберидзе? Конечно! Она выдающийся тренер и одна из тех, кто продолжила успехи своего поколения благодаря новым методикам. Мог бы у неё поучиться», — сказал Сёмин.