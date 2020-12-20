Российская лыжница Татьяна Сорина приблизилась к лидеру общего зачета американке Рози Бреннан после этапа Кубка мира в Дрездене (Германия).

Бреннан пропускала соревнования, теперь её преимущество над Сориной составляет всего 43 очка. На третьем месте идёт норвежка Тереза Йохауг, которая вместе с национальной командой отказалась от участия в гонках 2020-го года и многодневке «Тур де Ски».

Четвертое место в общем зачете занимает еще одна россиянка Наталья Непряева (295), которая сегодня, 20 декабря, вместе с Юлией Ступак завоевала серебряную медаль командного спринта. Ступак (189) располагается на девятой строчке тотала.

Этап Кубка мира в Дрездене стал заключительным в 2020 году.