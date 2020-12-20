Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру своих подопечных в матче с «Ромой» в рамках 13-го тура Серии А. Команда из Бергамо выиграла со счетом 4:1, в концовке второго тайма на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, который до вторника был изолирован из-за коронавируса. Теперь у нас будет больше вариантов состава, это поможет нам добиваться успехов», — сказал Гасперини, слова которого приводит Football Italia.

Специалист отметил, что «Аталанта» пропустила гол уже в первые пять минут встречи, затем футболисты «Ромы» имели еще один шанс, когда мяч попал в перекладину. Однако после этого «Аталанта» взяла контроль над игрой и совершила камбэк.

Набрав 21 очко, «Аталанта» идет на седьмой строчке турнирной таблицы Серии А. «Рома» (24) — на четвертом месте.