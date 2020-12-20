Бывший российский биатлонист Максим Чудов прокомментировал неудачное выступление национальной команды в текущем сезоне. Сборная России установила антирекорд — 39 гонок без медалей.

Чудов выразил уверенность в том, что биатлонисты, выходя на старт, делают максимум для того, чтобы подняться на подиум, и показывают всё, на что готовы в данный момент. О том, насколько они готовы, знает только тренерский штаб, отметил экс-спортсмен.

«От того, что люди считают их поражения, легче спортсменам бегать не станет. Тюкать и долбить этим антирекордом не нужно. Не думаю, что в сборной люди прохлаждаются или отбывают время», — сказал Чудов, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России назвал фамилии биатлонистов, которые точно войдут в команду на январские этапы Кубка мира.