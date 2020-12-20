Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала, Большунов и Ретивых победили в командном спринте. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Россия выиграла Кубок Первого канала

Сборная России разгромила Финляндию в решающем матче Кубка Первого канала — 5:1. Таким образом, команда Валерия Брагина выиграла второй этап Евротура.

Большунов и Ретивых выиграли командный спринт

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых выиграла командный спринт. У женщин Наталья Непряева и Юлия Ступак взяли серебро.

Биатлонисты установили новый антирекорд

Российские биатлонисты установили антирекорд — 39 гонок без медалей. В масс-старте в Хохфильцене Александр Логинов занял 10-е место, Ирина Казакевич — 24-е.

Илья Авербух женился на Лизе Арзамасовой

47-летний хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова стали мужем и женой. У себя в «Инстаграме» Авербух показал видео с церемонии бракосочетания.

Тело Марадоны могут поместить в мавзолей

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре 2020 года, может быть эксгумировано и помещено в мавзолей. Такое желание выразил сам Марадона перед смертью.

Названы 8 биатлонистов, которые точно будут в команде на январские этапы Кубка мира

У мужчин в команду уже вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, у женщин — Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Татьяна Каширина подозревается в допинге

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина попала под подозрения в нарушении антидопинговых правил. Поводом для временного отстранения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории.