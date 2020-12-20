Стример Ярослав NS Кузнецов поразмышлял о глобальном обновлении в Dota 2. Он предположил, что для такого крупного апдейта не хватает изменений экономики игры, ландшафта и других общих изменений.

В патче нет изменений касающихся карты, экономики и общего баланса, есть только изменения героев и предметов. Для такого глобального патча это максимально не типично, любой крупный апдейт не обходится без десятков изменений общего характера.

NS также добавил, что инсайдер Wykrhm Reddy в своём твиттере написал необычную фразу, которая переводится, как «Четверг, но не тот четверг что имеет значение». Данная мысль, по словам стримера, может иметь ввиду выход дополнительно обновления в следующий четверг.

Ранее Кузнецов поделился своими мыслями относительно разработчиков Heroes of Newerth и Dota 2. Кузнецов считает, что Valve могут выкупить целый отдел разработчиков дисциплины и перенаправить их на Доту, так как в компании Гейба Ньюэлла никто не хочет заниматься данной игрой.