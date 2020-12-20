Свободный игрок в Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко поделился своим мнением об игровой роли в дисциплине и порассуждал о дальнейших планах на жизнь. Миненко признался, что получается удовольствие от выступления на разных позициях и будет двигаться в этом направлении дальше.

Поиграть на других ролях всегда в удовольствие. Ну и не факт, что я вообще буду играть на миде. Кто знает… Мне просто »Дота» нравится, на любой роли. Планы разные бывают. Я о них не рассказываю. План — жить и кайфовать. Ну и девушки, конечно же.

No[o]ne выступает за коллектив Just Error на третьей позиции.

Ранее аналитик и комментатор по Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич поделился своим видением о составе Алексея Solo Березина Just Error. Дашкевич обратил внимание на высокий пинг SumaiL, а также сложности переучивания двух участников состава на новые роли.