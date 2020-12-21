Разработчики карточной игры Artifact 2.0 Valve опубликовали пост о планах на дальнейшее развитие игры и порядке внедрения второй версии для пользователей. По словам представителей компании, они не планируют радикально изменять сам процесс игры, однако будут ребалансировать карты и изменять интерфейс.

Мы готовимся выпустить бета-версию обучения 2.0 для текущих игроков в начале следующей недели. Мы собираемся тестировать обучение с текущими игроками в течение нескольких недель, прежде чем предложим его новичкам.

Разработчики также заявили, что в середине января создадут возможность приглашать друзей в игру и таким образом постепенно будут работать над обновлением карт и баланса. Valve добавили, что выход Artifact 2.0 состоится ещё нескоро и поэтому нет смысла загадывать какую-либо дату выпуска карточной игры.