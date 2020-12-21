Комментатор и ведущий Алексей Bafik Бафадаров высказался о необходимости вести трансляции исключительно для украинской аудитории. Он считает, что для достижения адекватных показателей необходимо максимально проработать вопрос популяризации данного направления.

Рынок украинского каста в коме. Это не массово и не популярно, если будут звать на подобные мероприятия, то я всегда за. Но чтобы это популяризировать и делать более интересным, нужен серьёзный план. Пока вся та болтовня, которую я слышал, ничего кромке улыбки не вызывает. Увы.

Некоторое время назад Бафадаров прокомментировал несколько матчей по Dota 2 на украинском языке. Ими стали финальные противостояния в рамках студенческой лиги, организованную Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциацией.

Ранее стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями об онлайн-турнирах в Dota 2 и честности их проведения. Кузнецов считает, что в рамках этих чемпионатов многие коллективы используют возможности нечестной игры и выступают с читами.