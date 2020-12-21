Компания-издатель Sony объявила результаты лучших игровых тайтлов текущего 2020 года. Представители выпустили топ лучших игр на консоли PlayStation 4 и новой версии, выпущенной в этом году.

Лучшей игрой года на PS 4 стала игра про зомби-мир The Last of Us Part 2, а на обновлённой версии консоли лучшим проектом стал Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, вторая выпущенная игра про Человека-паука от студии Marvel.

В компании заявили, что за победителей было отдано порядка 2,5 млн голосов, причём пользователи голосовали за лучшие проекты в 17 номинациях.

Игра года на PlayStation 4:

The Last of Us Part II;

Ghost of Tsushima;

Final Fantasy VII Remake;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Игра года на PlayStation 5:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

Demon’s Souls;

Assassin’s Creed Valhalla;

Astro’s Playroom.

Самая ожидаемая игра: