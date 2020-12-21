Компания-издатель Sony объявила результаты лучших игровых тайтлов текущего 2020 года. Представители выпустили топ лучших игр на консоли PlayStation 4 и новой версии, выпущенной в этом году.

Лучшей игрой года на PS 4 стала игра про зомби-мир The Last of Us Part 2, а на обновлённой версии консоли лучшим проектом стал Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, вторая выпущенная игра про Человека-паука от студии Marvel.

В компании заявили, что за победителей было отдано порядка 2,5 млн голосов, причём пользователи голосовали за лучшие проекты в 17 номинациях.

Игра года на PlayStation 4:

  • The Last of Us Part II;
  • Ghost of Tsushima;
  • Final Fantasy VII Remake;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Игра года на PlayStation 5:

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • Demon’s Souls;
  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Astro’s Playroom.

Самая ожидаемая игра:

  • God of War;
  • Horizon Forbidden West;
  • Resident Evil Village;
  • Final Fantasy XVI.