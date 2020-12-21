Компания-издатель Sony объявила результаты лучших игровых тайтлов текущего 2020 года. Представители выпустили топ лучших игр на консоли PlayStation 4 и новой версии, выпущенной в этом году.
Лучшей игрой года на PS 4 стала игра про зомби-мир The Last of Us Part 2, а на обновлённой версии консоли лучшим проектом стал Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, вторая выпущенная игра про Человека-паука от студии Marvel.
В компании заявили, что за победителей было отдано порядка 2,5 млн голосов, причём пользователи голосовали за лучшие проекты в 17 номинациях.
Игра года на PlayStation 4:
- The Last of Us Part II;
- Ghost of Tsushima;
- Final Fantasy VII Remake;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Игра года на PlayStation 5:
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Demon’s Souls;
- Assassin’s Creed Valhalla;
- Astro’s Playroom.
Самая ожидаемая игра:
- God of War;
- Horizon Forbidden West;
- Resident Evil Village;
- Final Fantasy XVI.
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