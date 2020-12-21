Сайт Metacritic опубликовал список самых худших игр за текущий 2020 год. Многие пользователи прогнозировали, что в рейтинг обязательно попадёт недавний провальный выход Warcraft 3: Reforged, однако в агрегаторе данной игры не было.
Самой худшей игрой в рейтинге стала Tiny Racer, имея на своём счету всего 29 баллов из 100. Данные оценки выставляют профильные игровые издания. Второе место заняла игра под названием Ремейк XIII, которые имеет в своём арсенале на 3 балла больше.
Худшие игры 2020 года:
- Tiny Racer — 29/100;
- Ремейк XIII — 32/100;
- Dawn of Fear — 33/100;
- Fast & Furious Crossroads — 34/100;
- Arc of Alchemist — 36/100;
- Remothered Broken Porcelain — 39/100;
- Tamarin — 40/100;
- Street Power Soccer — 41/100;
- Gleamlight — 42/100;
- The Elder Scrolls Blades — 42/100.
Ранее компания-издатель Sony объявила результаты лучших игровых тайтлов текущего 2020 года. Представители выпустили топ лучших игр на консоли PlayStation 4 и новой версии, выпущенной в этом году. Лучшей игрой года на PS 4 стала игра про зомби-мир The Last of Us Part 2.
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