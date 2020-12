Сайт Metacritic опубликовал список самых худших игр за текущий 2020 год. Многие пользователи прогнозировали, что в рейтинг обязательно попадёт недавний провальный выход Warcraft 3: Reforged, однако в агрегаторе данной игры не было.

Самой худшей игрой в рейтинге стала Tiny Racer, имея на своём счету всего 29 баллов из 100. Данные оценки выставляют профильные игровые издания. Второе место заняла игра под названием Ремейк XIII, которые имеет в своём арсенале на 3 балла больше.

Худшие игры 2020 года:

Tiny Racer — 29/100;

Ремейк XIII — 32/100;

Dawn of Fear — 33/100;

Fast & Furious Crossroads — 34/100;

Arc of Alchemist — 36/100;

Remothered Broken Porcelain — 39/100;

Tamarin — 40/100;

Street Power Soccer — 41/100;

Gleamlight — 42/100;

The Elder Scrolls Blades — 42/100.

Ранее компания-издатель Sony объявила результаты лучших игровых тайтлов текущего 2020 года. Представители выпустили топ лучших игр на консоли PlayStation 4 и новой версии, выпущенной в этом году. Лучшей игрой года на PS 4 стала игра про зомби-мир The Last of Us Part 2.