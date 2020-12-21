Свободный игрок в Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко поделился информацией о том, что разработчики игры Valve в ближайшее время будут выпускать ещё один патч, который затронет общие составляющие игры. Киберспортмен заявил, что будет изменена экономика и ландшафт.

Все же будет фикситься, нерфиться. Сейчас вообще веселые игры. Чисто пофаниться и начать изучать, более-менее привыкать к новому. Там же еще патч будет после этого через неделю. Мне сказали, что будут экономику нерфить, ландшафт менять — новая игра будет.

Сообщество уже несколько дней говорит о возможном выходе дополнительного патча в игре, так как для обновлений такого масштаба не хватает ребалансировки дополнительных показателей.

Ранее стример Ярослав NS Кузнецов поразмышлял о глобальном обновлении в Dota 2. Он предположил, что для такого крупного апдейта не хватает изменений экономики игры, ландшафта и других общих изменений.