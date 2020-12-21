Студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены проблемы с заданием, игровым прогрессом, графикой, интерфейсом и производительностью.
- Улучшено время реакции укрывающихся персонажей.
- Исправлено количество выстрелов, необходимых для убийства мирных жителей во время боя на расстоянии.
- Исправлена ошибка, из-за которой изображение Деламейна отображалось поверх собеседника во время телефонных звонков.
- Рот Ви теперь закрывается после входа в космический шлюз при выполнении задания «Далеко от дома».
- Исправлены некоторые ошибки с перекрывающими друг друга интерфейсами.
- Исправлена ошибка, из-за которой прицел оружия оставался на экране.
- Панель снаряжения больше не закрывается немедленно после её первого открытия после выхода из машины.
Ранее Cyberpunk 2077 была убрана из магазина PS Store. Это решение было принято разработчиками игры совместно с Sony. В ходе общения разработчики решили отправить игру на доработку. На момент написания материала неизвестно, когда игра будет возвращена в магазин.
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