Студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены проблемы с заданием, игровым прогрессом, графикой, интерфейсом и производительностью.

Улучшено время реакции укрывающихся персонажей.

Исправлено количество выстрелов, необходимых для убийства мирных жителей во время боя на расстоянии.

Исправлена ошибка, из-за которой изображение Деламейна отображалось поверх собеседника во время телефонных звонков.

Рот Ви теперь закрывается после входа в космический шлюз при выполнении задания «Далеко от дома».

Исправлены некоторые ошибки с перекрывающими друг друга интерфейсами.

Исправлена ошибка, из-за которой прицел оружия оставался на экране.

Панель снаряжения больше не закрывается немедленно после её первого открытия после выхода из машины.

Ранее Cyberpunk 2077 была убрана из магазина PS Store. Это решение было принято разработчиками игры совместно с Sony. В ходе общения разработчики решили отправить игру на доработку. На момент написания материала неизвестно, когда игра будет возвращена в магазин.