Киберспортивная организация SG e-sports вернулась в Dota 2, подписав микс Данило Kingrd Насименто. Ростер киберспортсмена назывался Team Brasil. Данная информация появилась на официальном твиттере команды.

Состав SG e-sports выглядит следующим образом:

Гильерме Силва Costabile Костабиле

Костабиле Адриано 4dr Мачадо

Мачадо Данило Kingrd Насименто

Насименто Тиаго Thiolicor Колдейро

Колдейро Матеус KJ Диниз

Микс бразильского игрока появился летом 2020 года и за это время успел принять участие на множестве турниров. Team Brazil выступила на OMEGA League для американского региона и заняла 3-4 место, выступила на BTS Pro Series 3, DOTA Summit 13, а также BTS Pro Series Season 4. Коллектив принимал участие исключительно в американских лигах из-за трудности связи с европейским регионом и пингом.

SG-esports имела свой состав по Dota 2 в последний раз на главном турнире года The International 2019 года.