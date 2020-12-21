Разработчики Dota 2 Valve выпустила обновление на нового героя Hoodwink. Изменения коснулись способностям Acorn Shot, Bushwhack и базовой ловкости.

Список изменений:

базовая ловкость уменьшена на 4;

Acorn Shot

бонусный урон уменьшен с 25/50/75/100 до 20/40/60/80;

количество отскоков уменьшено с 3/4/5/6 до 2/3/4/5.

Bushwhack

дальность применения уменьшена с 1 200 до 1 000;

радиус эффекта уменьшен с 325 до 275.

талант на 20 уровне теперь дает -3 к снижению брони вместо -5 к снижению брони.

Персонаж вышел 18 декабря вместе с обновлением 7.28 в клиенте игры.

Ранее свободный игрок в Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко поделился информацией о том, что разработчики игры Valve в ближайшее время будут выпускать ещё один патч, который затронет общие составляющие игры. Киберспортмен заявил, что будет изменена экономика и ландшафт.