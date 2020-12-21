Бразильская организация MIBR может изменить свой состав по шутеру CS:GO из-за неудовлетворительных результатов команды. Данную информацию опубликовал у себя портал Metaratings.

Планируется, что клуб даст ростеру ещё один шанс и уже в начале 2021 года примет окончательное решение исходя из результатов нескольких месяцев. Пока MIBR не занимается даже предварительным поиском новых игроков. Причиной этому является пандемия коронавируса. Инсайдер сообщил, что именно поэтому клуб пока не имеет чёткого плана на сезон.

Состав MIBR:

Аленшар trk Россато;

Вито kNgV- Джузеппе;

Лукас LUCAS1 Телес;

Леонардо leo_drk Оливейра;

Винициус vsm Морейра.

Данная пятёрка игроков была собрана в октябре 2020 года и за это время коллектив занял четвёртое место на онлайн-турнире Flashpoint Season 2 и выступил на BLAST Premier Fall 2020, в котором занял 5-8 место.