Российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о подписании микса Yellow Submarine по Dota 2. В состав вошёл полный ростер игроков. Данная информация появилась на официальной твиттере организации.

За коллектив выступают новички сцены Илья Yatoro Мулярчук, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, а также Виталий so bad Ошманкевич и Ярослав Miposhka Найдёнов, которые находятся на профессиональной сцене уже несколько лет.

Тренером команды стал 28-летний Айран Silent Газиев, последней командой которого была Winstrike Team, за которую он выступал до 14 августа 2019 года.

Состав Team Spirit по Dota 2:

Илья Yatoro Мулярчук;

Мулярчук; Александр TORONTOTOKYO Хертек;

Хертек; Магомед Collapse Халилов;

Халилов; Виталий so bad Ошманкевич;

Ошманкевич; Ярослав Miposhka Найдёнов;

Найдёнов; Айрат Silent Газиев (тренер).

Последним турниром для Yellow Submarine был EPIC League Season 2, в котором микс занял 7-8 место первого дивизиона и 25 000 долларов призовых.