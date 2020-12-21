Metro 2033 и ещё четырнадцать игр могут стать бесплатными во время распродажи в EPIC Games Store. Данная информация появилась в твиттере инсайдера jovanmunja. Помимо «Метро» в раздачу могут попасть Cities: Skylines, INSIDE, а также Tropico 5.

Возможные бесплатные игры:

Cities: Skylines;

Oddworld: New ‘n’ Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid: The Awakening;

Alien: Isolation;

Metro 2033;

Tropico 5;

INSIDE;

Darkest Dungeon;

My Time at Portia;

Night in the Woods;

Stranded Deep;

Solitairica;

Torchlight II;

Jurassic World Evolution.

Магазин регулярно раздаёт игры и последними из них стали Cities: Skylines и Oddworld: New ‘n’ Tasty во время распродажи перед Новым годом, которая началась 17 декабря. Судя по списку, который предоставил инсайдер, данная информация совпадает.

Ранее сайт Metacritic опубликовал список самых худших игр за текущий 2020 год. Многие пользователи прогнозировали, что в рейтинг обязательно попадёт недавний провальный выход Warcraft 3: Reforged, однако в агрегаторе данной игры не было.