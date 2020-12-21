Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов рассказал о причинах выбора в наставники для коллектива именно Айрата Silent Газиева. Он заявил, что необходим был исключительно игровой тренер, так как в СНГ-регионе действительно не хватает специалистов подобного уровня.

Мы хотели строить команду от тренера, при этом в СНГ реальный дефицит специалистов. Есть многоговорящие, есть хорошие специалисты, но без опыта, есть лайф-коачи. Нам нужен был именно игровой тренер, все игроки с таким объемом опыта как у Сайлента, либо еще играют (Резолюшн, Флай, Год) либо давно закончили карьеры.

Korb3n также рассказал о выборе кандидатуры. По словам менеджера, идея взять на роль тренера Silent пришла спонтанно и достаточно просто. В одном из совещаний один из игроков предложил его кандидатуру и после недолгих переговоров Газиев принял приглашение.

Ранее российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о подписании микса Yellow Submarine по Dota 2. В состав вошёл полный ростер игроков. Данная информация появилась на официальной твиттере организации.