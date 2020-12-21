Игрок команды Evil Geniuses по Dota 2 Артур Arteezy Бабаев поделился своими мыслями о работе с Клементом Pupepy Ивановым в одной команде. Киберспортсмен заявил, что капитан команды повлиял на его карьеру не только с профессиональной точки зрения, но и с личной.

Puppey много рассказывал мне о жизни в целом и обо мне — я до сих пор придерживаюсь того, чему он меня научил. Это были более личные вещи, которыми я не могу поделиться. Скажу, что он определенно повлиял на мое развитие за все эти годы. Наверное, я понял далеко не все, что он говорил мне тогда.

Arteezy также заявил, что капитанство Питера ppd Дагера, Клемента Puppey Иванова и Таля Fly Айзика сильно различаются. Последний очень спокойный и всегда готов обсудить любой вопрос и выслушать.

Киберспортсмен играет в Dota 2 профессионально уже более семи лет и за это время успел сыграть за Evil Geniuses и Team Secret.