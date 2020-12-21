Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Алексей Qikert Голубев высказался на счёт недавнего обновления игры Dota 2, в котором вышел патч 7.28 и новый персонаж Hoodwink. Киберспортсмен заявил, что в MOBA внесли изменения в большом объёме, а в шутере от Valve давно нет никаких обновлений. Данной информацией Qikert поделился в твиттере.

Разработчики Dota 2 выпустили огромный патч с множеством новых вещей, которые меняют мету и геймплей. Тем временем мы в CS:GO все еще ждем новую карту в турнирном маппуле. Cache заменили на Vertigo в марте 2019 года. Мегатильт.

Ранее свободный игрок в Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко поделился информацией о том, что разработчики игры Valve в ближайшее время будут выпускать ещё один патч, который затронет общие составляющие игры. Киберспортмен заявил, что будет изменена экономика и ландшафт.