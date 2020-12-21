Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Денис electronic Шарипов поделился мнением о тиммейте Александре s1mple Костылеве. Киберспортсмен пообщался с бывшим капитаном команды Даниилом Zeus Тесленко и рассказал, что снайпер коллектива перестал переживать и нервничать, когда происходят глупые и необдуманные ошибки на карте.

Когда ты ушёл из команды, Саня, как мне кажется, глобально поменялся. Глобально, это, наверное, сильно сказано, но как минимум в каких-то глупых ситуациях, которые происходят в игре. Понятно, что он сильно требовательный. Для меня он лучший игрок в мире. И его ожидания тоже должны соответствовать его уровню.

Electronic также заявил, что текущий капитан команды Кирилл Boombl4 Михайлов заметно подтянул навыки капитана, однако ему ещё надо поработать над эмоциональной уверенностью в себе.

Киберспортсмен выступает за «Рождённых Побеждать» с осени 2017 года и за это время успел одержать победу во многих чемпионатах, как онлайн, так и офлайн.