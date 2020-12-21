Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что игрока на скамейке запасных клуба Hard Legion по CS:GO Игорь Forester Безотеческий и Владислав Krad Квавченко присоединятся к команде Winstrike Team. Бирюков рассказал, что киберспортсмены присоединятся к новому клубу уже в январе 2021 года.

Forester и Krad присоединятся к Winstrike Team только после истечения их контрактов в январе. Winstrike предложила хорошую сумму за их переход, но потом передумала и свернула все переговоры о трансфере, решив немного подождать и не тратить деньги.

Состав Winstrike Team выглядит следующим образом:

Алексей NickelBack Трофимов

Трофимов Владислав bondik Нечипорчук

Нечипорчук Алексей Elian Гусев

Гусев Айдын KrizzeN Турлыбеков

Турлыбеков Виктор Lack1 Болдырев

Болдырев Игорь Forester Безотеческий (?)

Безотеческий (?) Владислав Krad Кравченко (?)

Ранее Бирюков заявил, что forZe тестируют в свой основной состав по CS:GO двух киберспортсменов. По словам Бирюкова к коллективу могут присоединиться Игорь Forester Безотеческий и Владимир Woro2k Велетнюк.