Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что игрока на скамейке запасных клуба Hard Legion по CS:GO Игорь Forester Безотеческий и Владислав Krad Квавченко присоединятся к команде Winstrike Team. Бирюков рассказал, что киберспортсмены присоединятся к новому клубу уже в январе 2021 года.
Forester и Krad присоединятся к Winstrike Team только после истечения их контрактов в январе. Winstrike предложила хорошую сумму за их переход, но потом передумала и свернула все переговоры о трансфере, решив немного подождать и не тратить деньги.
Состав Winstrike Team выглядит следующим образом:
- Алексей NickelBack Трофимов
- Владислав bondik Нечипорчук
- Алексей Elian Гусев
- Айдын KrizzeN Турлыбеков
- Виктор Lack1 Болдырев
- Игорь Forester Безотеческий (?)
- Владислав Krad Кравченко (?)
Ранее Бирюков заявил, что forZe тестируют в свой основной состав по CS:GO двух киберспортсменов. По словам Бирюкова к коллективу могут присоединиться Игорь Forester Безотеческий и Владимир Woro2k Велетнюк.
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