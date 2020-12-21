Стриминговый сервис Twitch начал автоматически блокировать слово, начинающееся на букву N в чатах стримеров. Данная информация появилась в твиттере журналиста Рода Slasher Бреслау.

Поздравляю всех чёрных стримеров, которым теперь придётся вручную добавлять остальные 999 вариантов и буквенных комбинаций слова на N в AutoMod. Далеко не факт, что Twitch сделала что-то хорошее.

Slasher также добавил, что если кого-то не устраивают подобные правила, то все недовольные могут перейти на другую платформу Youtube и наслаждаться трансляциями там.

Ранее стриминговая платформа Twitch объяснила пользователям, по какой именно причине они будут блокировать стримеров за слово «девственник». Представители компании заявили, что бан будет при условии реального оскорбления пользователей, а не высказываний в шутку.