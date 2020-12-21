Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о решении «Матч ТВ» ввести выплату в 100 тысяч рублей для того биатлониста, который первым попадет на подиум в сезоне-2020/21.

Слова Хованцева цитирует агентство ТАСС. Историю с выплатой и историю с перчатками и ботинками Дмитрия Губерниева тренер считает некрасивой.

По мнению тренера, даже чисто материальная сторона вопроса не продумана, поскольку спортсмен, попадая на пьедестал на Кубке мира получает больше.

«Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше», — отметил Хованцев, добавив, что знает российских биатлонистов, и они заинтересованы в первую очередь в результате.