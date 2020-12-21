Стример и комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями относительно текущей игровой формы российского состава Natus Vincere в CS:GO. Он заявил, что в данный момент у «Рождённых Побеждать» нет провалов и коллектив смотрится достаточно уверенно и подготовлено.

Почитал комментарии, подождал до утра. Так вот мне игра команды Нави определенно нравится, в такой хорошей форме они не были с лета 20 года. Да проиграли, но стоит учитывать кому и как? У Нави нет провалов, команда выглядит подготовленной, мелкие ошибки и не взятые клатчи решили.

Ранее комментатор и аналитик Федор KvaN Захаров поделился мнением о грядущих итогах главного игрока года по версии HLTV. Он предположил, что согласно статистике, заветный трофей первого места заберёт себе французский игрок Матье ZywOo Эрбо, а участник команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев.