Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев пропал из списка тренировочных групп на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

По данным СМИ, в начале декабря у фигуриста была пневмония, однако изначально он попал в список участников чемпионата России и был включён в список тренировочных групп на 23 декабря. Файл с расписанием тренировок размещен на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее из списка участников исчезли Алексей Ерохов и Роман Савосин, их заменили запасные фигуристы Егор Мурашов и Максим Петров. Третий запасной, согласно официальным спискам, это Даниил Мурзин.

Напомним, соревнования на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске стартуют в четверг, 24 декабря.