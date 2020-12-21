Российская биатлонистка Ирина Казакевич отреагировала на критику со стороны болельщиков после того, как биатлонисты сборной России не завоевали ни одной медали за 4 этапа Кубка мира в сезоне-2020/21.

В интервью «Матч ТВ» Казакевич отметила, что все спортсмены сборной России хотят быть на подиуме, но сейчас показывают, что могут.

«Не хочу никого обидеть, но болельщики многого не видят. Да, конечно, результаты у сборной России не самые выдающиеся. Но каждый спортсмен, выходя на гонку, отдает себя полностью», — сказала Казакевич, отметив, что она не читает комментарии и старается как можно меньше находиться в медиапространстве.

По словам Казакевич, сейчас со спортсменами есть тренеры, они знают, что биатлонисты делали раньше и что делают сейчас. «Мы верим в себя. Надеюсь, а точнее, наверняка знаю, что есть искренние и настоящие болельщики, которые будут верить в сборную России до конца», – заключила Казакевич.