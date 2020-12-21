СНГ-коллектив Team Spirit обыграл европейский клуб Vikin.gg в рамках гранд-финала турнира BTS Pro Series Season 4. Команда Ярослава Miposhka Найдёнова выиграла своих соперников со счётом 3-0 и заработала в свою копилку 15 000 долларов призовых. Проигравшие же довольствовались только 8 000 долларов.

BTS Pro Series Season 4 проходил в онлайн-формате среди шести команд с 16 по 20 декабря. Общий призовой фонд турнира составил 35 000 долларов.

Путь к финалу для Team Spirit состоял всего из одного матча, так как клуб получил прямое приглашение сразу в плей-офф стадию. Встреча состоялась против российской команды Live to Win, где «Драконы» обыграли соперников со счётом 2-1.

Состав Team Spirit по Dota 2: