Депутат Государственной думы РФ, экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение о возможной стратегии развития российского биатлона с привлечением молодых спортсменов.

В интервью ТАСС Драчев отметил, что необходимо привлекать к сборной молодёжь.

«Есть три-четыре человека, которые способны приносить очки в зачет Кубка наций. Остается еще два-три места, на которые лучше пригласить молодежь, которая будет иметь возможность для роста», — сказал Драчев, добавив, что такая тенденция сложилась в мировом биатлоне.

Бывший президент СБР отметил, что ранее в сборной было по 25 спортсменов у мужчин и женщин, на виду были все юниоры, их данные собирались в единую базу, на основе которой понималось, кто может себя проявить. По словам Драчева, сейчас все это разрушено.

«Молодых надо было сразу привлекать к работе. Что нам дает 60-е место Семена Сучилова? Пусть уж лучше его займет Даниил Серохвостов. Нужно смотреть в будущее, а сейчас этого просто нет», — отметил Драчев.