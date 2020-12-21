Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне директора департамента развития молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал о том, как клуб собирается работать в зимнее трансферное окно.

В эфире «Матч ТВ» Аршавин отметил, что по его данным, сейчас в клубе рассматриваются три трансфера, однако на какие именно позиции, игроку неизвестно.

«Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», — сказал Аршавин.

Напомним, ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что уже некоторое время команда ищет левого вингера или полузащитника. Не одно трансферное окно «Зенит» находится в поиске этого футболиста, однако пока никого не удалось подписать.