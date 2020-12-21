Генеральный директор петербургского баскетбольного «Зенита» Александр Церковный рассказал о том, как команде удалось пережить вспышку коронавируса в начале сезона-2020/21.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Церковный отметил, что ситуация в команде была очень сложная.

В ответ на вопрос, сколько баскетболистов клуба уже переболело, Церковный заявил: «Можно сказать, что 90 процентов. Есть единичные случаи, кто не переболел, мы сами не понимаем почему. Возможно, есть какие-то предрасполагающие факторы». Также гендиректор клуба добавил, что, возможно, у кого-то была врождённая устойчивость к вирусу.

Также Церковный подчеркнул, что в составе не было повторных случаев заражения коронавирусом. По мнению гендиректора «Зенита», сейчас ситуации в Евролиге и Единой лиге ВТБ стабилизировались и нет такой массовой волны коронавируса, какая была в начале сезона.

«Будем надеяться, что сезон будет полноценным и те, кто переболел, не заболеют, как минимум, до конца сезона», — заключил Церковный.