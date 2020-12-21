Российский хоккеист Матвей Мичков рассказал о том, как отреагировал на подписание длительного контракта со СКА и его влиянии на драфт НХЛ.

Слова Мичкова цитирует издание «Известия». По мнению 16-летнего хоккеиста, если он продолжит играть также хорошо, что на драфте НХЛ не посмотрят, какой срок у контракта. «Всё равно выберут так высоко, как ты заслуживаешь. Ну, а если не выберут, то ничего страшного. Особо не расстроюсь», — отметил Мичков, подчеркнув, что думать об отъезде в НХЛ рано, ведь надо закрепиться в СКА.

По словам Мичкова, эйфории не было и он воспринял спокойно, когда увидел контракт и его сумму.

«Тем более я собираюсь все заработанные деньги отдать родителям. Они вложили много сил в меня. И надо их отблагодарить», — сказал хоккеист.