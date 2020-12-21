Хорватский форвард московского ЦСКА Никола Влашич высказался, может ли переехать в топовую европейскую лигу без перехода в петербургский «Зенит».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Влашич отметил, что и «Зенит», и ЦСКА — сильные команды, а перейти в топовую лигу Европы можно и из армейкого клуба.

«Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!», — отметил Влашич, добавив, что у людей возникает ассоциация, что ЦСКА — это значимая единица.

Влашич подчеркнул, что он очень благодарен руководству клуба, поскольку в сложной финансовой ситуации боссы нашли 15 млн евро, чтобы выкупить футболиста. «В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов», — отметил Влашич.